Львівська митниця серед переможців Всеукраїнського конкурсу «Приязна адміністрація»

Львівська область. 28 березня. УНІАН. 1 березня в управлінні Головдержслужби України у Львівській області відбулось засідання територіального оргкомітету з проведення Всеукраїнського конкурсу "Приязна адміністрація" у Львівській області на якому було визначено переможців у номінаціях: "Територіальні органи центральних органів виконавчої влади у Львівській області" та "Районні державні адміністрації Львівської області".

Як повідомили УНІАН у Яворівській РДА, переможцями Всеукраїнського конкурсу "Приязна адміністрація" у Львівській області в номінації "Територіальні органи центральних органів виконавчої влади у Львівській області" стали:

перше місце - Львівський обласний центр зайнятості;

друге місце - Головне управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи у Львівській області;

третє місце - Львівська митниця.

Переможцями Всеукраїнського конкурсу "Приязна адміністрація" у Львівській області в номінації "Районні державні адміністрації Львівської області" стали: Яворівська районна державна адміністрація; Золочівська районна державна адміністрація; Миколаївська районна державна адміністрація Львівської області.



