Колишній податківець ухилився від сплати податків на 10 млн. грн.

Львів. 31 березня. УНІАН. Прокуратура Львівської області затвердила обвинувальний висновок у кримінальній справі стосовно чотирьох членів організованої злочинної групи, які за період 2009-2010 років ухилились від сплати податків та інших обов’язкових платежів на понад 10 млн грн, що призвело до фактичного ненадходження коштів до державного бюджету в особливо великих розмірах та завдало суттєвих збитків державі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

В ході досудового слідства, яке проводив слідчий відділ податкової міліції державної податкової адміністрації у Львівській області з'ясовано, що один із обвинувачених після звільнення з органів податкової міліції, у період 2009 - 2010 років, з метою здійснення фіктивного підприємництва, без справжнього наміру на зайняття фінансово-господарською діяльністю, для надання реально діючим установам та підприємствам, так званих, «послуг» з мінімізації податкових зобов'язань - організував стійке об'єднання, до складу якого залучив ще 3 осіб.

Зокрема, колишній працівник правоохоронного органу, очоливши організовану групу, об'єднану єдиним планом із розподілом функцій кожного з учасників групи, впродовж зазначеного періоду часу організував реєстрацію, придбання та перереєстрацію суб'єктів господарювання на малозабезпечених «підставних» осіб за грошову винагороду. Володіючи печатками і статутними документами вказаних суб'єктів підприємницької діяльності використовуючи їх реквізити та банківські рахунки, здійснював керівництво вищезгаданою групою осіб, які документально оформлювали неіснуючі операції купівлі-продажу товарно- матеріальних цінностей, послуг, робіт, після чого, дані документи передавались замовникам цих послуг, для їх відображення в бухгалтерському та податковому обліку, з метою заниження своїх податкових зобов'язань з податку на додану вартість та податку на прибуток, а також здійснення операцій щодо незаконного переказу безготівкових коштів, перерахованих з рахунків цих підприємств на рахунки фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності для зняття готівкою.

Загалом, за період 2009-2010 років, діючи у складі організованої злочинної групи, обвинувачені ухилились від сплати податків та інших обов’язкових платежів на суму понад 10 млн. грн, що призвело до фактичного ненадходження коштів до державного бюджету в особливо великих розмірах та завдало суттєвих збитків державі.

На даний час кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28. ч.2 ст.205, ч.5 ст.27, ч.3 ст.28 ч.3 ст.212, ч.2 ст. 27, ч.2 ст. 366 КК України скеровано до суду.

Кримінальним кодексом України за вчинення вказаних вище злочинів передбачено відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна.