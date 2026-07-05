'Сильний сигнал' з Гааги має змусити Путіна припинити війну, - прем'єр Нідерландів

Європа повинна показати Путіну, що єдиний шлях - це негайне припинення вогню, каже політик.

Для посилення тиску на російського диктатора Володимира Путіна та примусу РФ припинити війну в Україні Європі потрібно бути єдиною на всіх рівнях, зокрема і в рамках ОБСЄ. Про це заявив прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен під час 33-ї щорічної сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ, цитує "Укрінформ".

"Надзвичайно важливо постійно пам’ятати, що Україна захищає не лише свою територію і своїх громадян. Вона захищає мир і безпеку на нашому континенті. Вона також захищає міжнародний правопорядок, заснований на правилах, включно з ОБСЄ та зобов’язаннями, які всі ми на себе взяли. Саме тому Нідерланди твердо підтримують Україну і продовжуватимуть це робити. Надзвичайно важливо, щоб ми всі зберігали єдність і не втрачали темпу у підтримці України та посиленні тиску на Росію, адже це вже довело свою ефективність", - наголосив він.

Крім того, Єттен закликав до єдності в межах ОБСЄ та інших міжнародних форматів.

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"Нам потрібна європейська єдність на всіх рівнях, у тому числі в рамках ОБСЄ, щоб максимально посилити тиск на Путіна і змусити Росію припинити цю війну. Ми повинні показати Путіну, що єдиний шлях - це негайне припинення вогню та участь у змістовних переговорах щодо справедливого і тривалого миру. Я закликаю вас надіслати цей сильний сигнал з Гааги до Москви", - зауважив політик.

Також премʼєр-міністр Нідерландів закликав Росію терміново звільнити трьох незаконно утримуваних співробітників ОБСЄ.

Мирні переговори щодо України - останні новини

Раніше Путін заявив, що переговори щодо України тривають, але війну припиняти не буде. За його словами, Україна нібито запропонувала "обмежити бойові дії лише чотирма регіонами".

"Тобто проводити бойові дії лише в Херсонській області, Запорізькій області, "Донецькій Народній Республіці" та "Луганській Народній Республіці"", - зауважив російський диктатор.

Водночас Туреччина запропонувала Україні та Росії продовжити переговори про мир. Він наголосив, що попередні переговори зі сторонами вже відбувалися, і Туреччина доносила до них свою позицію.

"Ми прагнемо якнайшвидшого завершення війни Росії проти України шляхом діалогу та на основі міжнародного права. Ми готові знову зібрати делегації Росії та України за столом переговорів у нашій країні", - сказав міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан.

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