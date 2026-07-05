Путін сильно перебільшив успіхи РФ на фронті: в ISW викрили його брехню

Путін більш ніж удвічі перебільшив успіхи РФ з початку року.

Російський лідер Володимир Путін провів "постановочну" зустріч з військовим керівництвом, на якій заявив про значні російські успіхи на фронті, зокрема про нібито захоплення всієї Луганської області, а також захоплення Костянтинівки. Однак, як пишуть аналітики Інституту вивчення війни, ці заяви сильно перебільшені й абсолютно не відповідають реаліям бойових дій.

Так, Путін знову заявив, що російські війська захопили всю Луганську область і продовжують наступати по всій лінії фронту. Також стверджувалося, що найбільші темпи просування російських військ зараз фіксуються на Сумському, Харківському, Олександрівському та Гуляйпільському напрямках.

Путін заявив, що російські війська захопили 133 населені пункти та понад 3000 квадратних кілометрів з 1 січня 2026 року. У свою чергу начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов стверджував, що російські війська захопили 29 населених пунктів і 636 квадратних кілометрів у червні 2026 року.

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Водночас ISW стверджує, що ці цифри перебільшені принаймні вдвічі:

"ISW лише виявила докази, що підтверджують: з початку 2026 року російські війська захопили або проникли в 64 населених пункти та на 621,7 квадратних кілометрів з початку 2026 року, а також що російські війська захопили або проникли в 20 населених пунктів і приблизно на 30,42 квадратних кілометра у червні 2026 року. Ці цифри включають населені пункти, в які російські війська проникли лише частково, але навіть так це не відповідає вигаданій Путіним реальності".

Аналітики зазначають, що російські командири під час доповідей суттєво перебільшували успіхи своїх військ, що свідчить про значний розрив між офіційними звітами та реальною ситуацією на фронті.

Так, вони стверджували, що російські війська перебувають за 10 кілометрів від Сум, за 22 кілометри від Сіверська та за 8 кілометрів від Слов’янська, що російські війська увійшли в Добропілля, а також перебувають за дев’ять кілометрів від південної околиці міста Запоріжжя.

Водночас, за даними ISW, доведено лише, що росіяни перебувають приблизно за 17 км від Сум, за 19 км від Слов’янська, за 7 км від Добропілля та приблизно за 21 км від Запоріжжя.

Крім того, Путін і російське командування також використали зустріч 3 липня, щоб неправдиво заявити про захоплення Константинівки та початок падіння української оборони вздовж поясу фортець у Донецькій області.

"Російські війська дедалі активніше проникають у Костянтинівку і, можливо, ще захоплять її, але ці проникнення не дозволять російським військам домогтися швидкого оперативного прориву проти решти Фортечного поясу або всієї Донецької області", – стверджують аналітики.

Як пояснюють в ISW, заяви Путіна зроблені з метою перенавантажити інформаційний простір великою кількістю повідомлень, щоб ускладнити їх перевірку та спростування.

"Перебільшені заяви Путіна та російського військового командування щодо дій Росії на полі бою є частиною триваючого російського наративу, який прагне зобразити перемогу Росії в Україні як неминучу, а українські лінії фронту – як такі, що руйнуються", – зазначається у звіті.

"Успіхи" Росії на фронті

За даними ISW, швидкість російського наступу за рік скоротилася приблизно в 16 разів. У червні 2026 року росіяни захопили або проникли на територію України площею близько 30,42 квадратних кілометра. Середній темп їхнього просування становив приблизно 1,01 кв. км на день.

Також західні аналітики не підтверджують заяву російського військово-політичного керівництва про повну окупацію Костянтинівки і вважають її спектаклем, орієнтованим на США.

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