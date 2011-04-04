Перемогу в Міжнародному конкурсі ім. Квітки Цісик здобула львів’янка

Львів. 4 квітня. УНІАН. У Львові відбувся Міжнародний конкурс українського романсу імені Квітки Цісик. Від імені Президента України Віктора Януковича учасників конкурсу привітав голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк.

«Переконаний, що цей конкурс відкриє дорогу до успіху й визнання багатьом обдарованим виконавцям», - йдеться у привітанні.

Загалом до участі у конкурсі зголосилося 30 виконавців з України, понад 20 виконавців з інших країн. У результаті відбіркового туру було відібрано 13 конкурсантів для участі у другому етапі конкурсу. Це виконавці з України, Польщі, Росії, Молдови, Естонії, Латвії, Румунії, Угорщини, США. До складу журі увійшли Ніна Матвієнко (голова журі), Алекс Гутмахер, Олександр Горностай, Василь Лазарович, Кирило Стеценко, Любов Зубко.

Перемогу отримала львів’янка Оксана Муха. Перша премія дісталася Віталію Соболєву з Чернівців та Люцині Хворост. Друге місце завоювала Оксана Акулова з Донецька та Роман Мединці (Угощина). Третя премія дісталася Едуарду Надточєву (Росія) та Світлані Сасу (Молдова). Приз глядацьких симпатій завоювала Христина Махно (США).

«Я радий, що гран-прі у цьому конкурсу отримала саме львів’янка, адже Квітка Цісик, яка була символом української пісні у світі, теж мала львівське коріння», - відзначив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк.

Голова ЛОДА також повідомив, що найближчим часом розпочнеться збір коштів на закупівлю мобільного мамографа для львівського онконцентру, до якого долучиться обласна влада та меценати. Нагадаємо, що співачка Квітка Цічик померла від раку молочної залози.

Під час Міжнародного конкурсу українського романсу також оголосили про присвоєння імені Квітки зірці в сузір’ї Овна на небосхилі. Відповідні сертифікати передали представникам української та американської родини – племінниці Марті Качмар-Цісик (Львів) та чоловікові Квітки - Еду Раковичу ( США). Окрім того, у межах конкурсу відбулося відкриття кімнати – музею Квітки у приміщенні СШ № 54 на вул.Квітки Цісик.