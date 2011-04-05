Затверджено план заходів із відзначення Року полковника Євгена Коновальця

Львів. 5 квітня. УНІАН. На сесії Львівської обласної ради 5 квітня на розгляд депутатського корпусу було представлено План заходів із відзначення Року полковника Євгена Коновальця.

Нагадаємо, 5 січня 2011 року рішенням сесії Львівської облради 2011 рік було проголошено роком Євгена Коновальця в регіоні. План заходів розроблено на виконання розпорядження голови Львівської ОДА Михайла Цимбалюка від 28 березня 2011 року «Про відзначення у 2011 році Року полковника Євгена Коновальця» низкою управлінь ЛОДА: ГУ з питань внутрішньої політики, національностей та релігій ЛОДА, ГУ освіти і науки ЛОДА, управлінням у справах сім’ї та молоді ЛОДА, управлінням культури ЛОДА, управлінням преси та інформації ЛОДА, управлінням преси та інформації ЛОДА, управлінням міжнародного співробітництва ЛОДА.

У переліку заходів, зокрема, передбачено: 14 червня провести покладання квітів до пам’ятника Євгенові Коновальцю та панахиду у с.Зашків Львівської області, провести молодіжний фестиваль «Зашків-2011» у червні цього року, організувати екскурсії учнів загальноосвітніх навчальних закладів, представників молодіжних громадських організацій, туристичних груп до музею Є. Коновальця у с.Зашків Жовківського району, започаткувати цикл тематичних телевізійних та радіопередач про життя та діяльність Є. Коновальця.