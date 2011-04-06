На Львівщині здано 194 одиниці зброї та понад 6 кг вибухівки

Львів. 6 квітня. УНІАН. У Львівській області під час місячника добровільної здачі зброї, боєприпасів, спецзасобів та вибухових матеріалів до міліції здали 194 одиниці вогнепальної зброї.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, здано 7 од. нарізної зброї армійських зразків; 3 од. мисливської нарізної зброї, 155 од. мисливської гладкоствольної , 4 од. пневматичної зброї, 25 од. вогнепальної зброї та 6,1 кг вибухової речовини.

Окрім цього, здали 164 газові пістолети та револьвери, 156 з яких були зареєстровані в ОВС, 6 спецзасобів для відстрілу патронів, споряджених гумовими кулями, 656 шт. боєприпасів різного калібру до вогнепальної зброї та 8 артилерійських снарядів.

Під час місячника 16 громадян добровільно здали незареєстровані мисливські рушниці та спецзасоби, а після відповідних перевірок зареєстрували їх в особисте користування.

Варто зауважити, що після роз’яснювальної роботи, яку впродовж тривалого часу проводили міліціонери 10 громадянам вдалося уникнути кримінальної відповідальності за незаконне зберігання вогнепальної, холодної зброї і боєприпасів.

Зараз вирішується питання про реєстрацію 70 одиниць, а також про здачу на знищення ще 215 одиниць вогнепальної зброї і спеціальних засобів самооборони.