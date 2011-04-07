У Львові стадіон готовий на 55%, – Колесніков

Львів. 7 квітня. УНІАН. Готовність стадіону у Львові до проведення чемпіонату Європи з футболу в 2012 році складає 55%. Про це під час прес-конференції в Києві заявив віце-прем’єр-міністр – Міністр інфраструктури України Борис Колесніков.

Окрім цього, Б.Колесніков зазначив, що до кінця 2011 року на стадіоні до Євро-2012 у Львові буде зіграно два матчі.

Також за словами Б.Колеснікова, тривають роботи з будівництва пасажирського терміналу в аеропорту «Львів» (готовність – 40%) та реконструкції злітно-посадкової смуги (готовність – 22%).

Додамо, що на стадіоні до Євро-2012 у Львові уже встановили 50% металоконструкцій даху. Окрім того, на стадіоні закінчується монтаж складок посадових рядів та влаштування перекриття останнього поверху адміністративної будівлі.

Раніше голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк зазначав, що стадіон до Євро-2012 у Львові буде відкрито до 15 жовтня цього року.

Як повідомляв УНІАН, з квітня 2010 року стадіон до Євро-2012 у Львові будує фірма "Альтком".