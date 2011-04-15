ДАІ Львова затримала водія «Тойоти», який збив пішохода і втік

Львів. 15 квітня. УНІАН. Вчора під час оперативно-розшукових заходів інспектор відділу ДАІ міста Львова встановив особу водія, який 4 квітня керуючи автомобілем «Тойота» збив 23-річного пішохода.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі управління ДАІ у Львівській області.

Унаслідок автонаїзду пішохід отримав тілесні ушкодження, а водій місце пригоди залишив.

Водієм-утікачем виявився 21-річний житель села Раневичі Дрогобицького району.

Зараз за даним фактом триває слідство.

Як повідомляв УНІАН, з початку року у Львівській області сталося 42 розшукових ДТП, під час яких одна людина загинула, а 41 – травмована. У 38 випадках водіїв знайшли і притягнули до відповідальності.