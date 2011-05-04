У Львові проведуть учнівський фестиваль до Дня матері

Львів. 4 травня. УНІАН. 22 травня у Львові відбудеться Х обласний фестиваль – конкурс учнівської молоді до Дня матері «І слово, і пісня, Матусю, тобі!». Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Конкурс дає можливість усім творчим дітям нашої області висловити свої почуття про маму. Конкурс проводиться у трьох номінаціях: виконання пісні, авторська поезія, авторська проза.

У конкурсі візьмуть участь близько 300 учнів шкіл області. Відбір учнів проводиться на рівні школи, міста, району.

За підсумками фестивалю видаються диски із записами пісень про маму у виконанні учнів та збірники творчості юних поетів, прозаїків, які вручаються переможцям обласного фестивалю.