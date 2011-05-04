На кордоні затримано 6 нелегалів з Грузії

Львів. 4 травня. УНІАН. У період травневих свят прикордонники Львівщини затримали 6 нелегалів із Грузії. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.

Зокрема 2 травня у «Краковці» затримано громадянина Грузії. Ще п’ятьох осіб, також громадян Грузії, прикордонники затримали на околиці селища Шегині. Усі іноземці мали при собі документи, факт наміру здійснити незаконний перетин кордону з Республікою Польща підтверджують.

Наразі затримані очікують на рішення суду.