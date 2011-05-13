СБУ затримала львів‘янина за переправлення нелегалів

Львів. 13 травня. УНІАН. 10 травня співробітники СБУ в Закарпатській області викрили і затримали жителя Львова, одного з організаторів незаконного переправлення громадян Афганістану через державний кордон України.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Служби безпеки України, наприкінці січня ц.р. львів’янин доправив 9-х іноземців зі Львова рейсовим автобусом до Закарпатської області, де мав спільників, для подальшого переправлення нелегальних мігрантів за кордон.

Стосовно цього громадянина України слідчі УСБУ в Закарпатській області порушили кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.332 (вчинення організації незаконного переправлення осіб через державний кордони України за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Зловмиснику загрожує позбавлення волі від 3 до 7 років.

Триває досудове слідство у справі.