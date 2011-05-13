Кожен метр аеропорту має бути ефективно використаний, - Цимбалюк

Львів. 13 травня. УНІАН. Сьогодні голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк провів виїзну нараду на будівництві нового аеровокзалу Львівського аеропорту. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Під час наради було розглянуто питання стосовно розміщення служб на першому поверсі нового терміналу. Передбачається, що там, зокрема, функціонуватимуть ветеринарна та екологічна служби, служба карантину рослин, служби прикордонного та митного контролю.

«Нам потрібно врахувати та перейняти досвід роботи, яка налагоджена в сучасних аеропортах в Харкові та Борисполі. Важливо, щоб і після проведення «Євро-2012» максимально використовувались можливості аеропорту», - зазначив М. Цимбалюк.

Також голова Львівської ОДА наголосив, що з метою ефективного використання приміщень аеровокзалу комерційним структурам будуть надаватись площі в оренду. «Ми повинні подбати про потреби пасажирів, тому кожен квадратний метр аеропорту має бути ефективно використаний», - додав він.