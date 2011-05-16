Заяви проти проведення матчів Євро-2012 у Львові шкодять Україні

Київ. 16 травня. УНІАН. Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що радикальні заяви проти проведення матчів фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року в конкретних містах спрямовані проти іміджу України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, про це він сказав, коментуючи дискусію щодо позбавлення Львова права на проведення матчів чемпіонату.

«В ситуації, яка склалася довкола проведення Євро, будь-які радикальні заяви проти проведення чемпіонату з футболу Євро-2012 в конкретних містах України – це заяви проти іміджу України», - наголосив М.ТОМЕНКО.

На його думку, політикам загалом і комуністам зокрема у справі проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року варто не боротися проти Львова, а боротися проти неефективного використання бюджетних коштів, виділених на підготовку до Євро-2012.

На переконання віце-спікера, для політиків, які переймаються національними інтересами, сьогодні важливіше не боротися проти міст чи країни в цілому, а боротися проти корупції та зловживань при використанні бюджетних коштів у ході підготовки до Євро-2012.

«Це буде справжня боротьба в інтересах українського народу», - підкреслив М.ТОМЕНКО.

«А використання теми Євро для зведення політичних чи ідеологічних рахунків з окремими регіонами чи містами є неправильним і шкідливим», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 9 травня після офіційних заходів біля Пагорба Слави і Марсового поля у Львові відбулися зіткнення між представниками патріотичних сил і особами, які святкували День перемоги, - представниками партій КПУ, «Родина», «Русское единство» і ветеранами.

10 травня перший секретар Запорізького обкому Комуністичної партії України, народний депутат Олексій БАБУРІН висловив думку, що Львів треба позбавити права на проведення матчів фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.