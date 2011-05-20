В оздоровчу галузь треба залучати інвестиції, - Цимбалюк

Львів. 20 травня. УНІАН. Вчора, 19 травня, голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк ознайомився з функціонуванням санаторію «Нафтуся Прикарпаття», що в с. Модричі Дрогобицького району.

Як повідомили УНІАН у Львівській ОДА, Цимбалюк оглянув матеріально-технічну базу санаторію, футбольне та гандбольне поля, ігрові майданчики, відвідав медичний корпус, де відбуваються оздоровчі процедури.

М. Цимбалюк поцікавився у відпочивальників, серед яких є як діти, так і дорослі, як вони оцінюють умови відпочинку, харчування, рівень медичного обслуговування. Загалом усі відпочиваючі висловили своє задоволення з приводу перебування в санаторії.

Після цього голова ОДА провів нараду за участі представників правоохоронних органів, санітарно-епідеміологічної служби, педагогів. Вони звітували про готовність дитячих оздоровчих закладів регіону до відпочинкового сезону. Рівень підготовки був оцінений як достатній, і з 1 червня свої двері відчинять 19 оздоровчих закладів Львівщини.

«Ми повинні залучати значні інвестиції в оздоровчу галузь регіону. Таким чином ми підготуємо необхідну базу для того, щоб українські та іноземні туристи з задоволенням сюди приїздили», - зазначив Михайло Цимбалюк.