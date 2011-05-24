На Львівській залізниці уже оформили 7,5 тис. електронних квитків

Львів. 24 травня. УНІАН. З початку року через каси Львівської залізниці пасажири оформили 7465 квитків, зарезервованих через мережу Інтернет.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Львівської залізниці, протягом минулого року таких квитків оформили 10381. Послуга, запропонована пасажирам у 2008 році, розвивається і набуває популярності.

Замовити електронний квиток можна через сайті Укрзалізниці, де у розділі «е-kvytok» користувач може забронювати квиток на пасажирський поїзд. Потім – викупити його у касі, вказавши номер броні-замовлення або ж за допомогою того ж таки Інтернету (із застосуванням платіжної картки). Жодних додаткових оплат при цьому пасажир не здійснює. Також оформлені через мережу Інтернет квитки можна викупити у відділеннях Укрпошти.

«Для зручності пасажирів та популяризації Е-квитка з 10 лютого 2011 року на залізниці скасували послугу за переведення коштів на оплату квитка, тобто вартість квитків, оплачених через мережу Інтернет та придбаних безпосередньо у залізничних касах стала однаковою», – зазначають в прес-центрі.

Оплатити замовлення можна платіжною карткою Національної системи масових електронних платежів (НСМЕП) або міжнародною платіжною карткою (VISA, MasterCard, VISA Elektron, Maestro). Після оплати пасажир отримує унікальний цифровий код, за пред’явлення якого він оформляє свій квиток у будь-якій касі Укрзалізниці (обладнаній системою ЕКСПРЕС) в будь-який день до відправлення свого поїзда.

Через мережу Інтернет здійснюються замовлення квитків за повну вартість та дитячі. Безкоштовні та пільгові проїзні документи оформлюються виключно в касах.