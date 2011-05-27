Представлено нового голову Бродівської РДА

Львів. 27 травня. УНІАН. 27 травня в м. Броди голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк представив нового голову Бродівської райдержадміністрації Василя Стронського.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«Ви повинні внести нову сторінку в розбудову району, але, разом з тим, зберігати його славетні традиції. Перед вами стоїть завдання щодо виконання надходжень до бюджету. На сьогодні цей показник становить 92%, тому ви маєте активніше працювати з боржниками, які є в районі», - зазначив голова Львівської ОДА, звертаючись до В. Стронського.

Також М. Цимбалюк наголосив на тому, що район повинен більш активно залучати інвесторів, зокрема, у сільське господарство: «В Бродівському районі є близько 10 тис. гектарів орних земель, які не використовуються або використовуються неналежним чином. Голова райдержадміністрації повинен найближчим часом дати відповідь, який інвестор працюватиме на район. І йдеться не просто про залучення інвестицій, а про таких господарів, які належним чином використовуватимуть землю та сплачуватимуть орендну плату на рівні 6-7%. Ще одним завданням для вас є збільшення поголів’я худоби».

Михайло Цимбалюк зазначив, що новий керівник району повинен дбати про те, щоб на підприємствах району було підвищено середній рівень заробітної плати принаймні до середнього показника по області – 2 100 грн.

Своєю чергою, Василь Стронський подякував Президенту України та голові Львівської облдержадміністрації за довіру та пообіцяв належним чином виконувати всі поставлені перед ним завдання.

Василь Сторонський народився 23 грудня 1958 р. в м. Долина Івано-Франківської області.

Освіта: вища Львівський державний університет ім. І.Франка у 1981 р., спеціальність – геологічна зйомка, пошуки та розвідка родовищ корисних копалин; кваліфікація – інженер-геолог; Інститут державного управління та самоврядування при Кабінеті Міністрів України, у 1994 р., спеціальність - державне управління, кваліфікація - магістр державного управління

Останнє місце роботи: директор Департаменту міжрегіональної взаємодії, зв’язків із органами влади та громадськості Міністерства регіонального розвитку та будівництва України, м. Київ.