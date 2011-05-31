У виправній колонії Львівщини чоловік покінчив життя самогубством

13:42, 31 травня 2011
Львів
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Засудженому виповнилося 27 років

Львівська область. 31 травня. УНІАН. В одній з виправних колоній Львівщини покінчив життя самогубством 27-річний засуджений.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, 15 травня чоловікові виповнилося 27 років, а 30 травня його тіло знайшли в туалеті, де він звів порахунки з життям  через повішання.

Обставини самогубства розслідуються.


 

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