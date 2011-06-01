Львівські митники порушили справу за контрабанду на 1,5 млн. грн.

Львів. 1 червня. УНІАН. Львівська митниця порушила кримінальну справу за контрабанду на майже 1,5 мільйона гривень. Митники встановили, що ще у грудні 2009 року посадові особи одного з приватних підприємств Львова уклали контракт з фірмою у Лондоні щодо реалізації на її адресу шкіряного напівфабрикату «WET-BLUE» хромового дублення.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської митниці.



Згодом з метою митного оформлення товару посадові особи приватного підприємства подали у Львівську митницю документи з підробленими відбитками печаток та підписами від імені директора зазначеної іноземної компанії. На підставі цих документів працівники Львівської митниці здійснили процедуру митного оформлення товару «дублена шкіра із цілих шкур ВРХ, у стані вологого напівфабрикату «WET-BLUE» хромового дублення» вагою понад 20 т загальною вартістю 1 млн 423 тис. 330 грн.

Отже, приватне підприємство здійснило експорт товару з приховуванням від митного контролю через подання митному органу як підстави для переміщення через митний кордон України підроблених документів.

За цим фактом, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 201 КК України, порушено кримінальну справу.