Львівська ОДА розпочала підготовку до опалювального сезону

Львів. 6 червня. УНІАН. Цього року ми ставимо особливий акцент на впровадження альтернативних джерел опалення. Про це заявив голова Львівської ОДА 6 червня під час селекторної наради. Про це УНІАН повідомили у відділі зв'язків із ЗМІ Львівської ОДА.

6 червня під час селекторної наради у Львівській ОДА заступник начальника головного управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації Ольга Худюк доповіла про стан підготовки об’єктів житлово-комунального господарства до опалювального сезону 2011-2012 року.

Пріоритетними завданнями підготовчого періоду визначено:

- виконання запланованих заходів з підготовки об'єктів життєзабезпечення населених пунктів області до роботи в зимовий період 2011/12 року в повному обсязі та у встановлені терміни з урахуванням корективів, внесених Урядом;

- забезпечення до початку опалювального сезону стовідсоткових розрахунків за спожиті енергоносії

Окрім того, розпорядженням голови Львівської ОДА створено обласну робочу групу з координації виконання заходів з підготовки до опалювального сезону та запроваджено моніторинг виконання цих заходів.

Відповідно до поставлених урядом України завдань, стовідсоткове завершення робіт з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства до опалювального сезону 2011/12 року необхідно здійснити до 15 вересня 2011 року.

Разом з тим, важливим є питання особливості підготовки об’єктів освіти до опалювального сезону.

25 травня на засіданні Кабінету Міністрів України поставлено завдання до 1 вересня 2011 року провести оцінку стану готовності навчальних закладів та завершити всі роботи з підготовки навчальних закладів до роботи в осінньо-зимовий період, звернувши особливу увагу на підготовку шкіл-інтернатів, дитячих будинків тощо.