На Львівщині оздоровлюється понад 40 тис. дітей

Львів. 6 червня. УНІАН. На виконання розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації Михайла Цимбалюка від 6 травня 2011 року № 391 «Про заходи організації і проведення оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2011 року» та наказу Міністерства освіти і науки України від 19.04.2011 року №350 «Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей у 2011 році» здійснюється організація літнього оздоровлення та змістовного відпочинку учнів області.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із ЗМІ Львівської ОДА.

З 1 червня 2011 року розпочато оздоровлення та відпочинок дітей. Передбачено функціонування 767 пришкільних таборів. У пришкільних таборах оздоровлюється вже понад 40 тис. дітей.

У липні 2011 року планується відкрити літні профільні школи для обдарованої учнівської молоді, табори для української діаспори та керівників учнівських парламентів районів і міст області.

120 позашкільних навчальних закладів районів та міст області організовуватимуть роботу з учнівською молоддю за інтересами. З 1 червня 2011 року розпочато переведення дошкільних навчальних закладів на санаторний режим роботи: збільшено кількість часу для прогулянок, для проведення оздоровчих процедур, санаторний режим харчування.

З метою популяризації туризму серед дітей та підлітків протягом літнього оздоровлення проводитимуться тематичні та спортивно-туристичні походи, мандрівки та екскурсії заповідними місцями області, під час яких учнівська молодь ознайомиться з визначними пам’ятками історії та архітектури. Для цього використовуватимуться шкільні автобуси. Мандрівками та екскурсіями передбачено охопити понад 60 тис. учнів.