Будівництво стадіону у Львові переходить в завершальний етап, – Цимбалюк

Львів. 10 червня. УНІАН. До кінця вересня заплановано завершити ремонтні роботи та озеленити 2 га прилеглої території поблизу стадіону до Євро-2012 у Львові. Про це йшлося під час робочої наради на території будівництва стадіону за участі голови Львівської ОДА Михайла Цимбалюка.

З облаштуванням зовнішніх мереж проблем немає, замовлене все необхідне обладнання буде встановлене згідно графіків.

Також обговорювалося питання експлуатації стадіону окрім проведення матчів під час Євро-2012, є домовленість, що це буде домашня арена ФК «Карпати» (Львів). Стадіон використовуватиметься і для концертів, фестивалів та інших масових заходів.

«Основні проблеми, які виникають в процесі будівництва стадіону, вирішуються в робочому порядку. Будівництво стадіону переходить в завершальний етап, загалом всі роботи ведуться згідно графіку»- зазначив голова Львівської ОДА.