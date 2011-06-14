На автодорозі Київ-Чоп в ДТП травмувалося 4 осіб

Львів. 14 чернвя. УНІАН. 11 червня в Львівській області на автодорозі сполученням Київ-Чоп у селі Орява Сколівського району сталася ДТП, унаслідок якої було травмовано трьох дорослих і одну дитину.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області.

Так, 27-річний водій автомобіля «Шевроле Авео» рухаючись у напрямку до міста Київ, не впоралася з керуванням та виїхала на зустрічну смугу руху, де відбулося зіткнення з автомобілем «КІА» під керуванням 43-річного жителя міста Стебник.

Унаслідок зіткнення водій автомобіля «Шевроле Авео» отримав тілесні ушкодження. У жінки – закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, політравма, перелом лівого плеча, травма шийного відділу хребта. Її госпіталізували у Сколівську центральну районну лікарню.

У цій ДТП травми отримали двоє пасажирів автомобіля «Шевроле Авео», 31-річний та 37-річний жителі села Старотниця Ужгородського району Закарпатської області. У них – струс головного мозку, закрита черепно-мозкова травма, забій тім’яної ділянки голови, вивих лівого плеча та політравма, закрита черепно-мозкова травма, забій головного мозку.

Крім того, із тілесними ушкодженнями у вигляді забійно-різаної рани коліна до Сколівської центральної районної лікарні було доставлено пасажира автомобіля «КІА», 14-річного жителя міста Стебник, учня 9-го класу СЗШ №11 міста Стебник.

За даним фактом ДТП триває перевірка.