У Львові кожен четвертий автобус є несправним

Львів. 22 червня. УНІАН. У Львові за результатами проведених протягом 21 червня перевірок у межах профілактичної операції «Автобус-2011» встановлено, що практично кожен четвертий автобус, який здійснює перевезення пасажирів, – у несправному стані.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області.

Так, із перевірених 102 автобусів, у 28 – виявлено технічні несправності.



Серед несправностей автобусів, які були виявлені під час учорашнього рейду у Львові, є такі: 17 – несправна гальмівна система, 5 – зношеність протекторів шин, 3 – переобладнання без дозволу ДАІ, 1 – незадовільний зовнішній вигляд, 2 – заблокований аварійний вихід, 23 – заборонено експлуатацію (вилучено талони державного технічного огляду).



За час обстеження, інспектори ДАІ зафіксували у Львові 74 порушення правил дорожнього руху, які скоїли водії автобусів. У 21 випадку вони порушували правила перевезення пасажирів, у 13 – правила зупинки. Один водій автобуса їздив без документів, 29 – відхилялися від маршруту, 5 – керували автобусами без талонів технічного огляду, 3 – допустили порушення правил проїзду пішохідних переходів, а ще один – перевищив швидкість. За результатами виявлених порушень було складено 99 адміністративних протоколів.