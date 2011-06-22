Дворічна дитина травмувалася під час ДТП
19:39, 22 червня 2011Львів
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Обійшлося без госпіталізації
Львів. 22 червня. УНІАН. У Львові на перехресті проспекту Червоної Калини – вулиці Угорської 20-річний водій автомобіля «ВАЗ-2104» допустив зіткнення із легковиком «ВАЗ-2106».
Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області, в результаті ДТП 2-річний пасажир автомобіля «ВАЗ-2104» отримала травми.
Після огляду лікарями дитину було відпущено додому. За даним фактом ДТП триває перевірка.
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