Цимбалюк: 22 червня Львівщина об’єдналася у спільній молитві

Михайло Цимбалюк

Львів. 22 червня. УНІАН. Сьогодні Львівщина чи не вперше об’єднала всі релігійні конфесії, представників громадськості і політичних сил у спільній екуменічній поминальній Панахиді за жертвами нацистського та комуністичного режимів. День скорботи об’єднав церкви і громаду. Пам'ять об’єднала сьогодні всіх.

На цьому наголосив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк коментуючи УНІАН, як Львівщина вшанувала День скорботи.

«Владою було враховано думку представників громадських організацій і політичних партій і спільна молитва цього дня, яку ініціювали громадські організації Львівщини, засвідчила виваженість, толерантність, мудрість і високу християнську мораль», - зазначив Михайло Цимбалюк.

Він також наголосив на тому, що владою було акумульовано всі зусилля з метою недопущення провокацій.

«Вперше Львівщина об’єдналася 22 червня у спільній молитві. Це хороший приклад об’єднання не лише церков, а й суспільства», - наголосив губернатор.

Сьогодні Львівщина хвилиною мовчання вшанувала пам'ять жертв нацистського та комуністичного режимів, на будівлях держустанов було приспущено державні прапори з траурними стрічками. У всіх містах і райцентрах області відбулися скорботні заходи вшанування пам’яті закатованих жертв НКВД та загиблих воїнів Радянської армії у роки війни. У церквах всіх конфесій і на місцях поховань загиблих у роки війни було відправлено панахиди за невинно убієними.