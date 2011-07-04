На Львівщині запрацювала літня школа для обдарованих учнів

Львів. 4 липня. УНІАН. У селі Підкамінь Золочівського району Львівщини організовано роботу літньої профільної школи для учнів-переможців Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів з базових дисциплін за сімома природничими напрямками: математика, фізика, інформатика, хімія, біологія, географія, економіка. Про це заявив заступник начальника головного управління освіти та науки Львівської ОДА Богдана Біляк.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА.

Заняття для дітей проводять досвідчені викладачі: заслужені вчителі України, відмінники народної освіти, вчителі-методисти. У роботі їм допомагають тренери-консультанти, переможці Міжнародних і Всеукраїнських олімпіад. Лекції та практичні заняття проводять викладачі Львівського національного університету імені Івана Франка.

Під час занять здійснюється підготовка учнів до олімпіад, конкурсів, турнірів; розв’язування задач, практичні досліди та експерименти. Учні географічної та біологічної секцій проводять заняття на природі, застосовуючи теоретично здобуті знання на практиці: описи ґрунтів, препарування жаб, вимірюючи висоту пагорбів тощо. Учні мають вільний доступ до комп’ютерного класу з виходом у мережу Інтернет, з метою підготовки до Інтернет-олімпіад з різних предметів, пошуку довідкових матеріалів з тем, що вивчаються.

У час дозвілля діти грають в настільний футбол, бадмінтон, настільний теніс, футбол. Організовано шаховий турнір та турнір з настільного тенісу. Заплановано проведення конкурсу «Ерудит» з брейн-рингу серед учнів різних предметних секцій.

Також учні побували на екскурсії в Хрестопроізношенському греко-католицькому монастирі (колишній Домініканський монастир), під час якої вони мали можливість ознайомитися з давньою історією місцевості, долучитися до святого місця Галицької землі, яке протягом віків вбирало в себе молитви прочан – починаючи від короля Речі Посполитої Яна ІІІ Собєського і до наших днів.