Цимбалюк взяв участь в урочистостях з нагоди 66-річниці ЗахОК

Львів. 8 липня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк 8 липня взяв участь в урочистих зборах з нагоди 66-річчя з моменту створення Прикарпатського військового округу Західного оперативного командування Сухопутних військ Збройних сил України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Урочисті збори відбулися в Львівському національному академічному театрі опери та балету імені Соломії Крушельницької. Участь в зборах взяли делегації Генерального штабу Міністерства оборони України, Командування Сухопутних військ Міноборони України, славетні полковники ПрикВО ЗОК, представники обласних державних адміністрацій, ветерани, запрошені.

Присутніх на урочистих зборах привітав Командувач Західного оперативного командування Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-майор Юрій Думанський, який подякував ветеранам за здобуту славу ПрикВО, а військовослужбовцям – за те, що цю славу лише примножують.

Від імені голів ОДА Західного регіону присутніх генералів, офіцерів, прапорщиків, солдат, службовців та ветеранів ПрикВО ЗОК привітав голова Львівської облдержадміністрації М.Цимбалюк, який наголосив, що Прикарпатський військовий округ Західного оперативного командування гідно відстоює та захищає інтереси нашої держави.

Голова Львівської облдержадміністрації подякував керівному складу Західного оперативного командування за відродження народного господарства всіх областей, підпорядкованих військовому відомству: "Ми завжди відчуваємо вашу підтримку у ліквідації наслідків повеней, пожеж, сильних снігопадів, катастроф".

Окремо і особливо М.Цимбалюк подякував військовим за допомогу у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи: "Ви були в числі перших, які захищали світ від цієї трагедії".

Згідно із розпорядженням голови облдержадміністрації, М.Цимбалюк вручив військовослужбовцям почесні грамоти та побажав натхнення у захисті інтересів держави.