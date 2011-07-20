Затверджено скорегований проект будівництва стадіону у Львові

Київ. 20 липня. УНІАН. Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням №672-р від 6 липня цього року затвердив скорегований проект і титул будови стадіону на вулиці Стрийській – Кільцевій дорозі у Львові до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Згідно з документом, загальна кошторисна вартість будівництва стадіону становитиме 2 млрд. 287 млн. 672,674 тис. грн., з яких вартість першого пускового комплексу становить 2 млрд. 011 млн. грн. Станом на 1 квітня цього року із загальної кошторисної вартості виконано робіт на 645,3 млн. грн., зокрема будівельно-монтажних робіт на 418,8 млн. грн.

Проектом передбачається, що загальна площа ділянки під забудову становить 696 368 кв.м, загальна площа забудови становитиме 46 255,3 кв.м, стадіон розрахований на 34 915 місць для глядачів.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства інфраструктури, на 8 червня ц.р. готовність стадіону (загальнобудівельні роботи без урахування інфраструктури) становила 65%. Вартість проекту оцінювалася в 2 млрд. 117,12 млн. грн., з яких було профінансовано 83,9%.