Львівщина візьме участь у створенні Молодіжного уряду України

Львів. 25 липня. УНІАН. Представники Львівської облдержадміністрації візьмуть участь у створенні Молодіжного уряду України. На виконання доручення першого віце-прем’єр-міністра – Міністра економічного розвитку і торгівлі України Андрія Клюєва щодо підготовки проекту рішення про створення молодіжного консультативно-дорадчого органу, у Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України почали роботу над проектом рішення про створення молодіжного консультативно-дорадчого органу – Молодіжного уряду України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Згідно наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України “Деякі питання створення молодіжних консультативно-дорадчих органів” створено робочу групу з формування Молодіжного уряду.

До складу робочої групи увійшли радник голови Львівської обласної державної адміністрації з питань молодіжної політики та освіти Анатолій Ігнатович та співголова Студентської ради при Львівській обласній державній адміністрації Андрій-Степан Гой.

Відповідно до наказу членам робочої групи доручено вивчити питання створення та функціонування молодіжних консультативно-дорадчих органів, а також внести проекти відповідних актів.

«Представників молодіжних громадських організацій, органів студентського самоврядування та первинних профспілкових організацій вищих навчальних закладів Львівщини надавати свої пропозиції щодо формування молодіжних консультативно-дорадчих органів при Кабінеті Міністрів України раднику голови Львівської обласної державної адміністрації Анатолію Ігнатовичу телефоном 067-603-80-03 або електронною адресою radnyk.loda@gmail.com», – зазначили в ОДА.