Атлет зі Львова – чемпіон Європейського юнацького фестивалю

Львів. 29 липня. УНІАН. У турецькому місті Трабзон проходить XI Європейський юнацький олімпійський фестиваль. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Як зазначила заступник начальника управління з питань фізичної культури і спорту Львівської ОДА Оксана Вацеба, участь в цих змаганнях взяв Богдан-Іван Городиський - львівський легкоатлет, вихованець заслуженого тренера України Михайла Сташківа.

У фінальному забігу на 3000 метрів львівський бігун завоював золоту медаль, покращивши особистий рекорд майже на 5 секунд і встановив новий рекорд Львівської області серед юнаків – 8 хв. 21. сек. 99.