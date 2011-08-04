На Львівщині викрали авто разом із пасажиром

Львів. 4 серпня. УНІАН. У Львівській області в Дрогобичі злодій вкрав автомобіль разом із пасажиром. Про це УНІАН повідомили у секторі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

«Двоє братів зупинилися на авто поблизу магазину на одній із вулиць міста. Водій вийшов з авто, залишивши ключі у салоні. Його брат теж залишив салон, проте до крамниці не пішов, а зайшов у багажне відділення автомобіля», – йдеться в повідомлені.

До автомобіля заскочив злодій і кинувся тікати. Брат, який повернувся з магазину і побачив відсутність авто, зателефонував у міліцію.

Дрогобицьким міським відділом уже порушена кримінальна справа за ч.1 ст. 289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом). А такий злочин карається штрафом від тисячі до тисячі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від 3 до 5 років.