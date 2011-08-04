У Львові в автобусі травмувалася жінка-пасажир
15:16, 04 серпня 2011Львів
0 0
Водій застосував екстрене гальмування
Львів.4 серпня. УНІАН. 3 серпня у Львові на вул. Кульпарківській, біля будинку №3а, сталася ДТП, у якій травмувалася 48-річна жінка-пасажир автобуса «Богдан». Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області.
Травмування жінки відбулося унаслідок її падіння у салоні автобуса, коли водій даного транспортного засобу застосував екстрене гальмування. Обставини цієї автопригоди з’ясовуються.
Жінці лікарі діагностували забій м’яких тканин лобно-скроневої ділянки голови, забійне садно надбрівної ділянки.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter