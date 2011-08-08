У Львові під час Євро-2012 надаватимуть якісну меддопомогу

Львів. 8 серпня. УНІАН. 8 серпня під головуванням заступника голови Львівської облдержадміністрації Володимира Губицького проведено нараду з питань забезпечення безпеки та правопорядку в межах підготовки до проведення Чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

У ході проведення наради учасниками розглянуто питання діяльності кризового штабу під час проведення в м. Львові фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Учасники наради також обговорили Закон України «Про особливості провадження у справах про адміністративні правопорушення в період проведення Євро-2012» та питання щодо забезпечення необхідних медичних послуг на належному рівні та максимальної доступності під час проведення чемпіонату.

За результатами наради надані відповідні доручення щодо забезпечення належного медичного обслуговування на стадіоні по вул. Стрийській – кільцевій дорозі та в інших офіційних місцях чемпіонату, зокрема підготовки проекту договору між стадіоном та управлінням охорони здоров’я м. Львова.

Учасниками наради також обговорили питання визначення шляхів фінансування основних засобів оснащення медичних закладів міста Львова та області таких, як засобів зв’язку, сигнальних жилетів та робочого одягу єдиного зразку.