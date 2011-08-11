Офіційний курс валют на 11 серпня

Дані Нацбанку

Львів. 11 серпня. УНІАН. На сьогодні Національний банк України встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 797.0800 (на 10 серпня –797.0800). Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацбанку. Також 100 EUR – 1145.1648 (на 10 серпня – 1137.1940) 10 RUB – 2.7198 (на 10 серпня – 2.7096) 100 PLN – 279.2676 (на 10 серпня – 277.6624).



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