Офіційний курс валют на 11 серпня

09:30, 11 серпня 2011
Львів
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Дані Нацбанку

Львів. 11 серпня. УНІАН. На сьогодні Національний банк України встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 797.0800 (на 10 серпня –797.0800). Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацбанку.

Також 100 EUR – 1145.1648 (на 10 серпня – 1137.1940)

10 RUB – 2.7198 (на 10 серпня – 2.7096)

100 PLN – 279.2676 (на 10 серпня – 277.6624).
 

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