У жовтні на Львівщині відбудеться економічний форум

Львів. 11 серпня. УНІАН. 14-15 жовтня у Трускавці на Львівщині відбудеться ХІ Міжнародний економічний форум «Економічна інтеграція – національні пріоритети».

Головна тема форуму – питання транскордонної співпраці. Зокрема, у програмі форуму передбачені такі секції: «Економічна інтеграція: через національні пріоритети до нових можливостей», «Забезпечення економічного зростання. Фінанси, інвестиції, інфраструктура», «Сучасні моделі транскордонної співпраці, стратегічного планування та регіонального розвитку», «Сучасні моделі транскордонної співпраці і регіонального розвитку. Малі міста сьогодні і завтра», «Створення осередків економічної активності задля розвитку місцевого потенціалу», «Розвиток малих міста – локомотив розвитку країни».

Доповідачами на цьогорічному форумі буде низка українських та міжнародних експертів. Окрім цього, очікується приїзд Послів іноземних держав в Україні, іноземних делегацій, потенційних інвесторів.