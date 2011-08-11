У Львові в ДТП травмовано трьох пішоходів

Львів. 11 серпня. УНІАН. Протягом 10 серпня на дорогах міста Львова сталося три дорожньо-транспортні пригоди, у результаті яких були травмовані троє пішоходів. У двох випадках ДТП відбулися за участю легкових автомобілів, а в одному – автобуса.

Про це УНІАН повідомили у прес-службу управління ДАІ у Львівській області.

Зокрема на вулиці Весняна, 4 водій автомобіля «Сітроен» скоїв наїзд на пішохода, 65-річну жительку Львова. Потерпілу госпіталізували у 2-ге травматологічне відділення лікарні міста Львова.



Інша автопригода сталася на вулиці Івана Франка, 35. Там, водій автомобіля «Форд Фокус», 24-річний житель Львова, допустив наїзд на пішохода, 48-річну львів’янку, яку госпіталізували у нейрохірургічне відділення лікарні міста.



Ще в одному випадку травмувалась 78-річна львів’янка, яку на вулиці Липинського, 44 «зачепив» автобус «БАЗ» під керуванням 39-річного жителя села Жовтанці Кам’янко-Бузького району.



Унаслідок цієї ДТП жінка отримала наступні травми – «травматична ампутація третього пальця лівої руки, забій м’яких тканин потиличної ділянки голови справа». Щоправда, від госпіталізації у лікарню жінка відмовилася.