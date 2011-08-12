У Львові проведуть V етап чемпіонату України з кільцевих автогонок

Львів. 12 серпня. УНІАН. 24-25 вересня у Львові заплановано провести V етап чемпіонату України з кільцевих автогонок "XII Гран Прі Льова". Про це йшлося під час засідання організаційного комітету з підготовки та проведення чемпіонату.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА.

На засіданні обговорено усі питання, пов’язані з організацією таких змагань, зокрема, планування маршруту перегонів, хід висвітлення кільцевих автогонок на телебаченні, організація медичного забезпечення змагань, організація протипожежного забезпечення, специфіка перекриття руху автотранспорту у м. Львові та забезпечення правопорядку та безпеки спортсменів.

«Отже, на львів’ян та гостей міста наприкінці вересня чекає унікальне дійство - V етап чемпіонату України з кільцевих автогонок «XII Гран Прі Львова», – йдеться у повідомлені.