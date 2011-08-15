У Буському районі збирають кошти на пам'ятник Маркіяну Шашкевичу

Львівська область. 15 серпня. УНІАН. У Буському районі Львівської області зібрали близько 80 тис. грн. на встановлення пам’ятника і відкриття музею отцю Маркіяну Шашкевичу в селі Новосілках.

Як повідомили УНІАН у Буській РДА, 30 тис. грн. із зібраних коштів уже витрачено на виготовлення бронзового пам’ятника Маркіяну Шашкевичу за проектом Теодозії Брич. Виготовлятиме постамент скульптор Петро Червінь.

Пам’ятник планується встановити перед входом до музею Маркіяна Шашкевича, який буде відкрито у листопаді до дня його уродин у приміщенні старої школи, де зараз проводяться ремонтні роботи. Вже зараз відчищено і пофарбовано стару металеву покрівлю, замінено всі вікна, двері, перекладено печі, встановлено дерев’яну огорожу.

Додамо, що свого часу Маркіян Шашкевич у селі Новосілки був парохом місцевого храму і був похований після смерті.