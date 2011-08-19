Цимбалюк провів робочу зустріч із головою Золочівської РДА

Львів. 19 серпня. УНІАН. Сьогодні голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк провів робочу зустріч з головою Золочівської РДА Ярославом Окрепким. Про це УНІАН повідомили в управлінні зв’язків із громадськістю Львівської ОДА.

Голова Золочівської РДА доповів Михайлові Цимбалюку, зокрема, про хід жнив у районі. На сьогодні жнива в стадії завершення. Ще залишилося зібрати 4% озимих культур та 35% ярих. Валовий збір зернових складає 60 480 тонн. Урожайність озимих культур – 42-47 ц/га, ярих -30 ц/га.

Також Ярослав Окрепкий поінформував голову Львівської ОДА про підготовку шкіл Золочівщини до нового навчального року та про ремонт дороги Львів-Тернопіль.

Також голови обговорили питання будівництва школи в с. Вороняки. Це пусковий об’єкт 2001 року, з державного бюджету на будівництво виділено 12 млн. грн. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк зазначив, що найближчим часом він приїде на об’єкт і проінспектує хід будівництва.