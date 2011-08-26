Виділено кошти на ліквідацію наслідків стихії на Львівщині

Львів. 26 серпня. УНІАН. З резервного фонду Львівського обласного бюджету буде виділено субвенцію 21 тис. 658 грн. на закупівлю покрівельного матеріалу типу «ондулін». Матеріал закуплять для відновлення дахів навчального корпусу та їдальні Крушельницького навчально-виховного комплексу ЗОШ І-ІІ ступеня – дошкільного навчального закладу. Про це йдеться у розпорядженні в.о голови Львівської ОДА Івана Стефанишина.

Як повідомили УНІАН у Львівській ОДА, розпорядження підписано, враховуючи лист Головного управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи ОДА від 25.08.2011 № 975/20-03 та рішення обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій від 26 серпня 2011 року.

Сколівська РДА повинна проінформувати про цільове використання коштів.

Як повідомляв УНІАН, 24 серпня внаслідок випадання дощу з градом (до 60 мм) 2011 року в Сколівському районі зазнали пошкоджень покрівлі дахів будівель приватних домогосподарств (попередньо 365 домогосподарств) та 6-ти об’єктів бюджетної і комунальної сфери на територіях сіл Крушельниця, Підгородці та Урич.