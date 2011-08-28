Львівщина святкує 155-ту річницю від дня народження Івана Франка

Львів. 28 серпня. УНІАН. Сьогодні в селі Нагуєвичі Дрогобицького району, в рамках святкування 155-ї річниці від дня народження Івана Франка, відбулися урочисті заходи за участі голови Львівської облдержадміністрації Михайла Цимбалюка, міністра культури України Михайла Кулиняка, міністра юстиції України Олександра Лавриновича, Радника Президента України — Керівника Головного управління з гуманітарних та суспільно-політичних питань Ганни Герман, голови Львівської обласної ради Олега Панькевича, Львівського міського голови Андрія Садового, заступника голови Харківської облдержадміністрації Ігоря Шурми, членів родини Франка, наукових працівників, лауреатів Шевченківської премії та ін.

Голова Львівської облдержадміністрації Михайло Цимбалюк з високими гостями поклали квіти до пам'ятника Іванові Франкові, а також оглянули батьківську музей-садибу Івана Франка та Літературно-меморіальний музей Івана Франка.

