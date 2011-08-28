До річниці народження Каменяра облаштували заповідник „Нагуєвичі”

Львів. 28 серпня. УНІАН. До 155-ї річниці від дня народження Івана Франка за сприяння голови Львівської обласної державної адміністрації Михайла Цимбалюка були виконані роботи з облаштування Державного історико-культурного заповідника “Нагуєвичі”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА, з обласного бюджету на облаштування заповідника було виділено 168,7 тис. грн.

Зокрема, було облаштовано соломою покрівлю оселі та вуликів пасіки, встановлено сучасний громовідвід на будинку музею. Також були завезені довбані з дерева вулики на пасіку садиби.

Силами лісових господарств Держлісгоспу та Галсільлісу замінено огорожу навколо садиби, облаштовано дерев'яні містки та лавки, очищено річку Радичівку, проведено очистку водойми біля заповідника.

За рахунок спонсорської допомоги та коштів сільських рад забезпечене вуличне освітлення сіл Лішні, Унятич, Нагуєвич, також проведено ямковий ремонт доріг району протяжністю біля 100 км.

Силами мешканців району проведено благоустрій території заповідника.