Цимбалюк: Форум у Трускавці має пройти на світовому рівні

Львів. 19 вересня. УНІАН. Міжнародний економічний форум у Трускавці повинен пройти на значно вищому рівні, аніж він відбувся минулого року. Про це заявив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк під час наради в Трускавці з підготовки та проведення форуму.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Окрім цього, губернатор додав, що усі спільно мають докласти для цього максимум зусиль.

Михайло Цимбалюк також дав ряд конкретних доручень стосовно організації культурно-мистецьких заходів у місці проведення форуму – готелі «Ріксос-Прикарпаття», у готелях, у яких житимуть учасники та гості форуму, в тому числі іноземні делегації, а також у місті Трускавець загалом, адже на центральній площі міста-курорту пройдуть виставки художників краю та розважальна концертна програма.

Як повідомив радник голови ОДА Денис Шмигаль, попередньо заплановано проведення засідань чотирьох секцій, доповідачами на яких будуть 55 осіб, серед них 34 українські та 21 іноземний доповідач. Також заплановано, що центр міста Трускавця на час проведення форуму буде пішохідною зоною, про що органи місцевої влади зобов’язані завчасно повідомити населення.

Голова ОДА Михайло Цимбалюк дав доручення протягом наступного тижня сформувати остаточний варіант програми проведення Міжнародного економічного форуму у Трускавці.

«У місті все має інформувати про те, що тут проводиться Міжнародний економічний форум світового рівня», - наголосив Михайло Цимбалюк.

Цього року Міжнародний економічний форум відбудеться 14-15 жовтня 2011 року.