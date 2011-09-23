На добудову реабілітаційно-спортивного центру виділять кошти

12:10, 23 вересня 2011
Львів
0 0

Азаров погодив виділення коштів

Львів. 23 вересня. УНІАН. Під час засідання Оргкомітету з підготовки збірних команд України до участі в Іграх ХХХ Олімпіади та XIV Параолімпійських іграх 2012 року в Лондоні прийнято рішення про будівництво Державного центру олімпійської підготовки зимових видів спорту у селищі Тисовець Сколівського району.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Також голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк спільно із народним депутатом України Валерієм Сушкевичем підняли питання щодо завершення будівництва  Західного реабілітаційно-спортивного центру Національного комітету спорту інвалідів України в Турківському районі, а також щодо реконструкції доріг Турківського району.

Прем’єр-міністр України Микола Азаров погодив виділення коштів для продовження будівництва Центру, який розглядається як один із чинників подальшого розвитку туризму та спорту України.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter