На добудову реабілітаційно-спортивного центру виділять кошти

Львів. 23 вересня. УНІАН. Під час засідання Оргкомітету з підготовки збірних команд України до участі в Іграх ХХХ Олімпіади та XIV Параолімпійських іграх 2012 року в Лондоні прийнято рішення про будівництво Державного центру олімпійської підготовки зимових видів спорту у селищі Тисовець Сколівського району.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Також голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк спільно із народним депутатом України Валерієм Сушкевичем підняли питання щодо завершення будівництва Західного реабілітаційно-спортивного центру Національного комітету спорту інвалідів України в Турківському районі, а також щодо реконструкції доріг Турківського району.

Прем’єр-міністр України Микола Азаров погодив виділення коштів для продовження будівництва Центру, який розглядається як один із чинників подальшого розвитку туризму та спорту України.