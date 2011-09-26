У Львові розпочались юнацькі ігри з водного поло
17:20, 26 вересня 2011Львів
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Фінал - 30 вересня
Львів. 26 вересня. УНІАН. Сьогодні у Львові стартували VI літні юнацькі спортивні ігри України з водного поло серед юнаків 1996 року народження. Про це УНІАН повідомила заступник начальника управління з питань фізичної культури та спорту Львівської ОДА Оксана Вацеба.
«Участь у змаганнях беруть команди Львівської, Харківської, Одеської, Донецької та Дніпропетровської областей, а також м.Севастополя», – йдеться в повідомлені.
Фінальні змаганнях відбудуться 30 вересня.
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