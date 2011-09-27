Цимбалюк мав зустріч із директором з корпоративних питань «Nestle»

Львів. 27 вересня. УНІАН. Сьогодні голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк зустрівся із директором з корпоративних питань ТзОВ «Nestle» Геннадієм Радченком.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Предметом зустрічі стало обговорення подальшого розвитку проектів «Nestle» у Львові, а саме кондитерської фабрики «Світоч» та об’єднаного бізнес-сервіс-центру «Nestle».

Геннадій Радченко подякував Михайлові Цимбалюку за підтримку та допомогу влади та поінформував про те, що з початку відкриття у Львові бізнес-сервіс-центру (3 липня цього року, - ред.), на сьогоднішній день вже працюють понад 200 співробітників у галузі фінансів та управління персоналом. Бізнес-сервіс-центр «Nestle» обслуговує фінансові операції в Росії, а у ближчому майбутньому обслуговуватиме і фінансові операції у Польщі та Чехії.

Також Геннадій Радченко розповів, що у цьому році успішно реалізується проект щодо технічного переобладнання та інвестицій кондитерської фабрики «Світоч». На цей проект у поточному році витрачено 5,5 млн. швейцарських франків (44 млн. грн.).

У наступному році, запевнив директор з корпоративних питань, ця цифра збільшиться у 2,5 рази в порівнянні із поточним роком і наголосив, що кондитерський бізнес в Україні за перше півріччя цього року став найкращим серед кондитерських підприємств «Nestle» у світі за темпами зростання бізнесу.