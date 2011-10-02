Підприємствам Львівщини відшкодовано 253 млн. грн. ПДВ

Львів. 2 жовтня. УНІАН. На 1 вересня цього року суб'єктам господарської діяльності Львівської області відшкодовано податку на додану вартість в сумі 252,8 млн. грн., в тому числі відшкодовано податок на додану вартість на рахунок платника в банку – 190,1 млн. грн., в рахунок погашення платежів з ПДВ – 62,7 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДПА у Львівській області.

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року відшкодування ПДВ на розрахункові рахунки платників зросло на 129,6 млн. грн. (від 60,5 млн. грн. в 2010 році до 190,1 млн. грн. в поточному році).

Загалом протягом січня-серпня цього року суб'єктами господарської діяльності Львівської області заявлено до відшкодування суми податку на додану вартість в розмірі 435,6 млн. грн., в тому числі заявлено на рахунок платника в банку – 360,8 млн. грн., в рахунок майбутніх платежів – 74,8 млн. грн.

Внаслідок проведеної роботи з платниками податків по Львівській області під автоматичне відшкодування підпадає 15,4% сум заявлених до відшкодування, в той час, як на початок року такий відсоток складав 1,1%.