Цимбалюк відзначив кращих представників туристичної індустрії
09:49, 13 жовтня 2011Львів
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З нагоди Дня туризму
Львів. 13 жовтня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк вручив відзнаки кращим представникам туристичної індустрії.
Як повідомили УНІАН у Львівській ОДА, за вагомий внесок у розвиток туристичної індустрії Львівщини, за рішенням управління туризму ОДА, вручені відзнаки кращим представникам галузі: тим, які демонструють розвиток сфери туризму, збільшення кількості робочих місць та прийняли найбільшу кількість туристів цього року.
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