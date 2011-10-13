Цимбалюк відзначив кращих представників туристичної індустрії

Львів. 13 жовтня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк вручив відзнаки кращим представникам туристичної індустрії.

Як повідомили УНІАН у Львівській ОДА, за вагомий внесок у розвиток туристичної індустрії Львівщини, за рішенням управління туризму ОДА, вручені відзнаки кращим представникам галузі: тим, які демонструють розвиток сфери туризму, збільшення кількості робочих місць та прийняли найбільшу кількість туристів цього року.