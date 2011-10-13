Львівський тренер збірної України з боксу отримав орден
20:00, 13 жовтня 2011Львів
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Указ Президента України
Львів. 13 жовтня. УНІАН. Глава держави Віктор Янукович нагородив головного тренера збірної команди України з боксу (Львівська область) Дмитра Сосновського орденом «За заслуги» II ступеня.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Глави держави.
Згідно із указом, нагороду присвоєно "за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняного спорту, досягнення високих результатів, зміцнення міжнародного авторитету України".
Указ підписаний 12 жовтня 2011 року.
Нагадаємо, збірна України з боксу зайняла перше загальнокомандне місце на Чемпіонаті світу з боксу-2011, який проходив з 22 вересня по 9 жовтня в Баку (Азербайджан).
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