Львівський тренер збірної України з боксу отримав орден

Львів. 13 жовтня. УНІАН. Глава держави Віктор Янукович нагородив головного тренера збірної команди України з боксу (Львівська область) Дмитра Сосновського орденом «За заслуги» II ступеня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Глави держави.

Згідно із указом, нагороду присвоєно "за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняного спорту, досягнення високих результатів, зміцнення міжнародного авторитету України".

Указ підписаний 12 жовтня 2011 року.

Нагадаємо, збірна України з боксу зайняла перше загальнокомандне місце на Чемпіонаті світу з боксу-2011, який проходив з 22 вересня по 9 жовтня в Баку (Азербайджан).